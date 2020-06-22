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На вечеринке в США произошла массовая расправа 

Lenta.ru 1 час назад
На вечеринке в США произошла массовая расправа
Фото: globallookpress.com
В американском городе Шарлотта штата Северная Каролина во время вечеринки произошла массовая расправа — после обстрела насчитывается двое погибших, также семеро раненых. Кроме того, позже стало известно о пятерых сбитых автомобилем. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщает информагентство Associated Press.
По словам заместителя начальника полиции Шарлотты Джонни Дженнингса, ночью в правоохранительные органы позвонили и рассказали, что на улице Биттис Форд одного человека сбила машина. Прибыв на место, полицейские зафиксировали массовое скопление людей на импровизированной вечеринке.
Позже оказалось, что вечером с 21 на 22 июня неизвестные открыли огонь по толпе, в результате чего позже на месте происшествия были найдены тела двоих погибших. Причины стрельбы пока не выяснены. По мнению Дженнингса, стрелков было несколько.
Кроме того, начальник полиции заявил о пятерых пострадавших, которых сбили автомобилем в момент их бегства от обстрела. Уточняется, что их и еще семерых раненых госпитализировали.
В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Устанавливаются личности погибших, а также тех, кто стрелял по горожанам.
Накануне стало известно, что в американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, где проходят протесты после смерти чернокожего Джорджа Флойда, скончавшегося в результате жестких действий полицейских при его аресте, произошла стрельба. Личности и мотивы, а также число устроивших стрельбу пока также неизвестны. В итоге около 10 человек имеют огнестрельные ранения различной степени тяжести.
В апреле также сообщалось, что устроивший самую массовую расправу в истории Канады стрелок Габриэль Вортман перед этим поругался с девушкой, оставшейся в живых после нападения. Насчитывается 23 погибших в провинции Новая Шотландия в Канаде. В полиции также заявили, что мужчина не был их сотрудником, хотя тот надел полицейскую форму и в ней начал стрелять по горожанам.
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Комментарии
Происшествия , В мире , МВД , Associated Press , США
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