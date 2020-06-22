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Подполковника полиции обвинили в шпионаже в пользу Украины 

Павел Тиунов и ещё 34 23 минуты назад
ФСБ объявила о задержании подполковника полиции
Фото: золотухинский.46.мвд.рф
Начальник отдела МВД по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков задержан по подозрению в шпионаже в пользу Украины, сообщает ТАСС. Операцию провели сотрудники ФСБ.
Журналисты отмечают, что задержание Борзенкова состоялось в рамках расследования по уголовному делу, возбужденному по статье «Государственная измена».
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Подполковника полиции, по информации Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, завербовали украинские разведчики «по заданию иностранной спецслужбы».
« (Борзенков) собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну», — цитирует агентство слова собеседника из ЦОС.
Подробности громкого дела контрразведчики оглашать отказались, сославшись на тайну следствия. Известно, что Дмитрию Борзенкову 39 лет. В настоящее время он является временно исполняющим обязанности начальника ОМВД РФ по Золотухинскому району Курской области.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что жителя Крыма Ивана Яцкина российские контрразведчики обвинили в шпионаже в пользу Украины. Мужчина якобы собирал информацию, составляющую гостайну, и передавал ее сотрудникам украинских спецслужб.
В настоящее время Яцкин находится в следственном изоляторе «Лефортово». Если впоследствии в суде будет доказана его вина, то ему грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.
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Происшествия , В мире , Конфликты , Криминал , Украина , ФСБ , ГРУ , СИЗО "Лефортово" , МВД , ИТАР-ТАСС , Курская Область
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