ФСБ объявила о задержании подполковника полиции

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Журналисты отмечают, что задержание Борзенкова состоялось в рамках расследования по уголовному делу, возбужденному по статье «Государственная измена».

Подполковника полиции, по информации Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, завербовали украинские разведчики «по заданию иностранной спецслужбы».

« (Борзенков) собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну», — цитирует агентство слова собеседника из ЦОС.

Подробности громкого дела контрразведчики оглашать отказались, сославшись на тайну следствия. Известно, что Дмитрию Борзенкову 39 лет. В настоящее время он является временно исполняющим обязанности начальника ОМВД РФ по Золотухинскому району Курской области.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что жителя Крыма Ивана Яцкина российские контрразведчики обвинили в шпионаже в пользу Украины. Мужчина якобы собирал информацию, составляющую гостайну, и передавал ее сотрудникам украинских спецслужб.