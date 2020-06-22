ФСБ объявила о задержании подполковника полиции

"ФСБ в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России ("Государственная измена"), задержан начальник районного отдела МВД управления МВД по Курской области подполковник полиции Борзенков Дмитрий Александрович, 1981 г. р. ", — сообщили в ЦОС.

По данным контрразведки, "Борзенков был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений СБ Украины, по заданию иностранной спецслужбы собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну", отметили в ФСБ.