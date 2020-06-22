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Начальника отдела полиции в Курской области задержали за шпионаж в пользу Украины 

ТАСС и ещё 7 17 минут назад
ФСБ объявила о задержании подполковника полиции
Фото: ТАСС
Сотрудники ФСБ задержали начальника районного отдела УМВД по Курской области подполковника полиции по подозрению в госизмене — за передачу сведений, составляющих гостайну, Службе безопасности Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"ФСБ в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России ("Государственная измена"), задержан начальник районного отдела МВД управления МВД по Курской области подполковник полиции Борзенков Дмитрий Александрович, 1981 г. р. ", — сообщили в ЦОС.
По данным контрразведки, "Борзенков был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений СБ Украины, по заданию иностранной спецслужбы собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну", отметили в ФСБ.
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Происшествия , В мире , Конфликты , Криминал , Украина , ФСБ , СБУ , МВД , Курская Область
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