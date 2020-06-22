Спасший тонущего дайвера аквабайкер попал на видео 

Во Владивостоке аквайбакер спас тонущего дайвера. Подготовка к грядущим гонкам на водных мотоциклах обернулась для Александра Черных спасательной операцией — одной рукой мужчина придерживал свой аквабайк, а другой доставал из воды тонущего человека.

Оказалось, что дайвера во время тренировки внезапно потянуло на дно, а маску с лица сорвало. И если бы аквабайкер сквозь шум мотора не услышал крик о помощи, все могло бы закончиться трагедией. На берег спасенного дайвера доставил коллега Александра, там ему оказали первую помощь.