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Прокурор запросил режиссеру Серебренникову шесть лет колонии общего режима 

Агентство «Москва» 36 минут назад
Гособвинение просит суд приговорить режиссера Кирилла Серебренникова к шести годам колонии общего режима по делу автономной некоммерческой организации (АНО) «Седьмая студия», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала заседания Мещанского районного суда столицы, где проходят прения сторон.
В конце декабря 2019 года суд назначил по уголовному делу третью экспертизу. Перед экспертами стоял вопрос о реальной стоимости мероприятий проекта «Платформа». Согласно выводам специалистов, расходы на реализацию театрального проекта были завышены примерно в 2,5 раза, а ущерб государству мог составить около 129 млн руб.
Ранее сообщалось, что Мещанский суд приступил к повторному рассмотрению дела АНО «Седьмая студия» и отказал прокуратуре в просьбе об избрании подсудимым меры пресечения в виде подписке о невыезде. Фигурантами дела «Седьмой студии» являются художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум и бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Материалы в отношении бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой были выделены в отдельное производство из основного дела «Седьмой студии», так как ранее она признала вину и заключила досудебное соглашение. Во время допроса в суде Масляева заявила, что стоимость спектаклей «Седьмой студии» завышалась. Однако позже Мещанский суд постановил рассмотреть дело Масляевой в общем порядке, несмотря на позицию прокурора и защиты, так как она не выполнила условия соглашения.
Все вышеперечисленные лица обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По версии следствия, фигуранты похитили денежные средства, которые министерство культуры РФ выделило на проект «Платформа».
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Происшествия , Видео , Юрий Итин , Алексей Малобродский , Кирилл Серебренников , Софья Апфельбаум , Нина Масляева , Генпрокуратура РФ , ФСИН , АГН "Москва"
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