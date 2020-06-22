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Прокурор потребовал реальный срок для Серебренникова 

Павел Тиунов 21 минуту назад
Гособвинение запросило у суда наказание для режиссера Кирилла Серебренникова в виде лишения свободы на 6 лет, сообщают «Известия». Ранее вину деятеля культуры прокуратура посчитала полностью доказанной.
Суд огласил выводы экспертизы по делу Серебренникова
Кирилл Серебренников, как сообщал «Рамблер», проходит обвиняемым по делу «Седьмой студии».
По версии следователей, он вместе с еще несколькими людьми похитил более 128 миллионов рублей, выделенных Министерством культуры РФ на реализацию проекта «Платформа». Обвинение строится на показаниях главного бухгалтера «Седьмой студии», которая признала свою вину и рассказала об участии режиссера и его «сообщников» в преступлении. Все остальные фигуранты обвинения отрицают.
В ходе прения сторон представитель гособвинения заявил, что справедливым наказанием для Серебренникова будет лишение свободы сроком на шесть лет и штраф в размере 800 тысяч рублей. Вместе с тем генерального продюсера проекта Алексея Малобродского прокурор потребовал отправить в колонию на пять лет, еще двум фигурантам назначить наказание — по четыре года лишения свободы.
При этом указывается, что имущество подсудимых надлежит арестовать.
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Происшествия , Видео , Алексей Малобродский , Кирилл Серебренников , Минкультуры , Генпрокуратура РФ , газета "Известия"
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