Гособвинение запросило у суда наказание для режиссера Кирилла Серебренникова в виде лишения свободы на 6 лет, сообщают «Известия». Ранее вину деятеля культуры прокуратура посчитала полностью доказанной.
Кирилл Серебренников, как сообщал «Рамблер», проходит обвиняемым по делу «Седьмой студии».
По версии следователей, он вместе с еще несколькими людьми похитил более 128 миллионов рублей, выделенных Министерством культуры РФ на реализацию проекта «Платформа». Обвинение строится на показаниях главного бухгалтера «Седьмой студии», которая признала свою вину и рассказала об участии режиссера и его «сообщников» в преступлении. Все остальные фигуранты обвинения отрицают.
В ходе прения сторон представитель гособвинения заявил, что справедливым наказанием для Серебренникова будет лишение свободы сроком на шесть лет и штраф в размере 800 тысяч рублей. Вместе с тем генерального продюсера проекта Алексея Малобродского прокурор потребовал отправить в колонию на пять лет, еще двум фигурантам назначить наказание — по четыре года лишения свободы.
При этом указывается, что имущество подсудимых надлежит арестовать.