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Адвокат не исключил фальсификации доказательств на месте крушения MH17 

BFM.RU и ещё 2 3 часа назад
Адвокат заговорил о фальсификации на месте крушения MH17
Фото: Reuters
Собранные на месте крушения MH17 доказательства могли быть сфабрикованы или подброшены. Этого не исключил представляющий интересы Олега Пулатова, проходящего обвиняемым по делу, адвокат Баудевейн ван Эйк, передает ТАСС.
Он отметил, что в течение почти четырех месяцев на месте крушения невозможно было проводить экспертизы, и прокуратура не могла оцепить территорию. Также адвокат обратил внимание на то, что в июле 2014 года голландская прокуратура не имела права прослушивать разговоры и зависела от Службы безопасности Украины. А СБУ представила записи разговоров только ополченцев ДНР, но не украинских военных.
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Происшествия , Катастрофы , Украина , Олег Пулатов , Генпрокуратура РФ , СБУ , ИТАР-ТАСС
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