Девушку нашли повешенной на заборе в Мытищах

По его словам, на заборе возле школы №27, здание которой располагается на Юбилейной улице, 42, было обнаружено повешенное тело девушки. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Она выясняет обстоятельства произошедшего и устанавливает личность погибшей.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», 86-летний доктор философских наук, профессор, бывший заместитель главного редактора журнала «Коммунист» Лев Науменко совершил самоубийство.

57-летний сын философа Глеб нашел его тело на лестничной клетке высотного дома на Кудринской площади, в котором Науменко владел четырехкомнатной квартирой. В самой квартире была найдена записка ученого. В ней он объяснил суицид усталостью от проблем со здоровьем, а именно зрением, слухом и памятью.

В апреле в квартире в Москве были обнаружены мумифицированные тела двух братьев-пенсионеров. Согласно предварительным данным, они совершили самоубийство за три месяца до этого.