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На заборе школы в Мытищах нашли повешенную 

Артём Кульша и ещё 1 23 минуты назад
Девушку нашли повешенной на заборе в Мытищах
Фото: ТАСС
Девушка повесилась или была повешена возле школы в городе Мытищи Московской области. Об этом собеседник в правоохранительных органах сообщил агентству «Москва».
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По его словам, на заборе возле школы №27, здание которой располагается на Юбилейной улице, 42, было обнаружено повешенное тело девушки. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Она выясняет обстоятельства произошедшего и устанавливает личность погибшей.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», 86-летний доктор философских наук, профессор, бывший заместитель главного редактора журнала «Коммунист» Лев Науменко совершил самоубийство.
57-летний сын философа Глеб нашел его тело на лестничной клетке высотного дома на Кудринской площади, в котором Науменко владел четырехкомнатной квартирой. В самой квартире была найдена записка ученого. В ней он объяснил суицид усталостью от проблем со здоровьем, а именно зрением, слухом и памятью.
В апреле в квартире в Москве были обнаружены мумифицированные тела двух братьев-пенсионеров. Согласно предварительным данным, они совершили самоубийство за три месяца до этого.
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Происшествия , МВД , АГН "Москва" , Московская область
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