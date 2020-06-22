В Красноярске экстренно сел пассажирский самолет 

Самолет авиакомпании NordStar, выполнявший рейс по маршруту «Северо-Енисейск — Красноярск » был вынужден совершить посадку в экстренном режиме из-за неполадок с шасси, сообщает Interfax. Никто из пассажиров и экипажа воздушного судна не пострадал.

Речь идет о самолете ATR-42. По данным агентства, заходя на посадку, командир экипажа сообщил диспетчерам, что согласно показаниям приборов не вышла передняя стойка шасси.

Сотрудники наземной службы отправили борт на второй круг, чтобы визуально проконтролировать ситуацию. В результате выяснилось, что неполадка скорее всего заключена в системе оповещения, поскольку шасси благополучно вышло. Самолет благополучно приземлился.

Сотрудники Западно-Сибирской прокуратуры начали проведение проверки по факту инцидента. Известно, что на борту ATR-42 находились 26 пассажиров и 4 члена экипажа. Никто из них не пострадал.

В марте, как сообщал «Рамблер», командир экипажа рейса «Иркутск — Москва» принял решение прервать полет и приземлиться в Кемерово из-за плохого самочувствия пассажира. На недомогание пожаловался 58-летний мужчина: у него заболело сердце. В результате его передали на руки медикам «скорой помощи», а авиалайнер продолжил полет в Москву.