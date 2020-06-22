Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бойфренд назвал причину смерти блогерши Насти Тропицель 

Газета.Ru 1 час назад
Названа причина смерти блогерши Насти Тропицель
Фото: Instagram
Бойфренд 18-летней блогерши-миллионерши Насти Тропицель рассказал, что причиной смерти девушки стал вобблинг — раскачивание мотоцикла во время езды.
По словам молодого человека, девушка не превышала скорость и ездила аккуратно. "Начался вобблинг мотоцикла на ровном месте. Сейчас уже нет сил рассказывать об этом, сделаю это потом. Настя не виновата, она не превышала скорость", — цитирует Виктора издание "Стархит".
Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали 12 июня. Девушка позиционировала себя как блогер, который вдохновляет "делать то, что нельзя". На ее страницу подписано более 1,1 млн фолловеров.
Видео дня. У Билана отняли победу на «Евровидении»
Газета.Ru: последние новости
Психиатры признали Михаила Ефремова вменяемым Психиатры признали Михаила Ефремова вменяемым Бойфренд назвал причину смерти блогерши Насти Тропицель Бойфренд назвал причину смерти блогерши Насти Тропицель Подозреваемая в убийстве сына астраханка дала признательные показания Подозреваемая в убийстве сына астраханка дала признательные показания
Происшествия , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ее интересовали мужики и деньги»: Семина о Шукшиной
«Ее интересовали мужики и деньги»: Семина о Шукшиной
Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова
Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
Видео
Опубликовано видео спасения прыгнувшей с 8 этажа девушки
00:24
Опубликовано видео спасения прыгнувшей с 8 этажа девушки
Происшествия
Опубликовано видео избиения оппонента колбасой на Украине
00:30
Опубликовано видео избиения оппонента колбасой на Украине
Происшествия
Опубликовано видео аварии с маршруткой в Петербурге
00:27
Опубликовано видео аварии с маршруткой в Петербурге
Опубликовано видео смерча в Крыму
00:14
Опубликовано видео смерча в Крыму
Опубликовано видео смертельного ДТП с участием мотоциклиста
00:21
Опубликовано видео смертельного ДТП с участием мотоциклиста
Опубликовано видео последствий мощного ливня в Москве
00:35
Опубликовано видео последствий мощного ливня в Москве
Опубликовано видео массовой драки в Норильске
01:31
Опубликовано видео массовой драки в Норильске
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
00:32
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
Спасение лося попало на видео
02:21
Спасение лося попало на видео
Умер устроивший стрельбу на Ленинском проспекте
03:30
Умер устроивший стрельбу на Ленинском проспекте
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение