Названа причина смерти блогерши Насти Тропицель

Бойфренд 18-летней блогерши-миллионерши Насти Тропицель рассказал, что причиной смерти девушки стал вобблинг — раскачивание мотоцикла во время езды.

По словам молодого человека, девушка не превышала скорость и ездила аккуратно. "Начался вобблинг мотоцикла на ровном месте. Сейчас уже нет сил рассказывать об этом, сделаю это потом. Настя не виновата, она не превышала скорость", — цитирует Виктора издание "Стархит".

Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали 12 июня. Девушка позиционировала себя как блогер, который вдохновляет "делать то, что нельзя". На ее страницу подписано более 1,1 млн фолловеров.