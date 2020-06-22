Экс-депутат расстрелял плывущую на лодке семью

Бывший муниципальный депутат от "Единой России" и бизнесмен из Санкт-Петербурга Илья Русинов задержан в Ленинградской области за то, что открыл огонь по лодке с людьми из карабина. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее в региональном управлении СК сообщили, что в выходные в Приозерском районе Ленинградской области 35-летний мужчина из карабина открыл огонь по лодке с людьми, которая подплыла к его участку. В ходе стрельбы была ранена женщина, которая находилась в лодке, она госпитализирована.

"Задержанный — Илья Русинов, в лодке пострадавшая женщина находилась с семьей", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе петербургского отделения партии "Единая Россия" сообщили журналистам, что в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела членство Русинова в партии приостановят.

"В связи с возбуждением уголовного дела, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство"), членство в партии "Единая Россия" Ильи Русинова будет приостановлено в ближайшее время", — говорится в сообщении.

В отношении стрелка следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство, он задержан. В главке МВД по городу и Ленинградской области сообщали, что у стрелявшего также изъяли карабин и патроны. В прокуратуре Ленинградской области ТАСС сообщили, что ход расследования поставлен на контроль надзорным ведомством.

Русинов, согласно данным избиркома Санкт-Петербурга, в 2015 году был избран депутатом муниципального совета пятого созыва муниципального округа Измайловское. Также он значился исполнительным директором автоцентра в Петербурге. В выборах муниципальных депутатов в 2019 году Русинов не участвовал.