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Взрыв в Крыму: четыре человека госпитализированы 

Павел Тиунов и ещё 1 48 минут назад
ЧП в Крыму: в результате взрыва пострадали люди
Фото: ТАСС
На автозаправочной станции в Керчи взорвался автомобиль, двигатель которого работает на газу, сообщает ИА Новости. В результате четыре человека получили травмы.
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Инцидент, по данным агентства, произошёл вечером 21 июня. В автомобиле, находившемся на территории АЗС «АТАН», взорвалась газовоздушная смесь, сообщают журналисты со ссылкой на информацию МЧС. Пострадали две женщины и двое мужчин: все четверо получили ожоги различной степени тяжести.
ТАСС сообщает, что пострадавшие были госпитализированы.
Состояние одного из них оценивается как тяжелое. Спасатели регионального управления МЧС полагают, что взрыв мог произойти из-за неисправности газового оборудования, установленного в автомобиле.
«На место происшествия выехали сотрудники полиции для установления обстоятельств случившегося», — цитирует агентство слова собеседника из пресс-службы регионального управления МЧС.
15 июня, как сообщал «Рамблер», на строящемся военном корабле «Иван Папанин» в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Спасатели заявили, что на корабле взорвался баллон с газом. В результате пострадали трое человек, двое из которых были госпитализированы в тяжелом состоянии.
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Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Керчь , Республика Крым
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