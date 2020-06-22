ЧП в Крыму: в результате взрыва пострадали люди

На автозаправочной станции в Керчи взорвался автомобиль, двигатель которого работает на газу, сообщает ИА Новости. В результате четыре человека получили травмы.

Инцидент, по данным агентства, произошёл вечером 21 июня. В автомобиле, находившемся на территории АЗС «АТАН», взорвалась газовоздушная смесь, сообщают журналисты со ссылкой на информацию МЧС . Пострадали две женщины и двое мужчин: все четверо получили ожоги различной степени тяжести.

ТАСС сообщает , что пострадавшие были госпитализированы.

Состояние одного из них оценивается как тяжелое. Спасатели регионального управления МЧС полагают, что взрыв мог произойти из-за неисправности газового оборудования, установленного в автомобиле.

«На место происшествия выехали сотрудники полиции для установления обстоятельств случившегося», — цитирует агентство слова собеседника из пресс-службы регионального управления МЧС.

15 июня, как сообщал «Рамблер», на строящемся военном корабле «Иван Папанин» в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Спасатели заявили, что на корабле взорвался баллон с газом. В результате пострадали трое человек, двое из которых были госпитализированы в тяжелом состоянии.