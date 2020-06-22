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Российские школьницы поймали голубя, заживо ощипали его и попали на видео 

Lenta.ru и ещё 1 54 минуты назад
В Краснотурьинске Свердловской области две местные школьницы поймали голубя, сели на скамейку и принялись заживо его ощипывать. Очевидцы сняли издевательства на видео, ролик опубликован в Telegram-канале издания «Подъем».
По информации издания, девочки поймали птицу у торгового центра, приманив ее едой. На опубликованных кадрах одна из школьниц вырывает из голубя перья и выбрасывает их в воздух, а также бьет птицу головой о скамейку. В конце видео вторая девочка начинает снимать замученную птицу на телефон. Голубь к тому моменту уже почти не двигается. Школьница, которая держит его в руке, расправляет голубю крылья, тогда как тот даже не пытается сопротивляться.
Издание уточняет, что после публикации видео школьницы подверглись травле в сети. Под постом с роликом появились сотни негативных комментариев, среди которых, в частности, были угрозы.
В городском управлении МВД проводят проверку по факту случившегося, сообщает «Подъем». Издание отмечает, что в МВД не пояснили, с чем связана проверка — с видео издевательствами над птицей, либо с травлей, которой подверглись героини ролика.
Ранее в сети появилось видео, на котором мужчина вместе с детьми выстроил пустые пластиковые бутылки на полу, чтобы поиграть в боулинг. Вместо мяча для игры россиянин предложил бросить в бутылки домашнее животное. Дети попытались отговорить отца, но безуспешно. В итоге он бросил кошку в бутылки, которая затем отлетела в шкаф. «Страйк! Сейчас полетит рыжая кошка! Есть! Самоизоляция, все в порядке», — сказал мужчина во время броска. После публикации видео Роман П. пожаловался на травлю в интернете.
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Происшествия , Видео , МВД , Краснотурьинск , Свердловская Область
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