Студента задержали за запуск дрона в центре Москвы

Сотрудники ФСБ задержали студента, запустившего беспилотный летательный аппарат в центре столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах

«Сотрудниками ФСБ на пересечении ул. Большая Лубянка и Большой Кисельный пер. был задержан студент первого курса Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ), который осуществлял управление беспилотным летательным аппаратом. Аппарат был запущен от д. 13/16 по ул. Большая Лубянка и проследовал над следующими строениями: ул. Большая Лубянка, д. 20, корп. 1 и Большой Кисельный пер., д. 17/15 и д. 13/15. Гражданин передан полиции», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в отношении задержанного составлен административный материал по ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ («Нарушение правил использования воздушного пространства лицами, не наделенными в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния»). Беспилотный летательный аппарат был изъят и выдан по принадлежности задержанному на ответственное хранение.