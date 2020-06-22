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Сотрудники ФСБ задержали студента за запуск дрона в центре Москвы 

Агентство «Москва» 48 минут назад
Студента задержали за запуск дрона в центре Москвы
Фото: РИА Новости
Сотрудники ФСБ задержали студента, запустившего беспилотный летательный аппарат в центре столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«Сотрудниками ФСБ на пересечении ул. Большая Лубянка и Большой Кисельный пер. был задержан студент первого курса Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ), который осуществлял управление беспилотным летательным аппаратом. Аппарат был запущен от д. 13/16 по ул. Большая Лубянка и проследовал над следующими строениями: ул. Большая Лубянка, д. 20, корп. 1 и Большой Кисельный пер., д. 17/15 и д. 13/15. Гражданин передан полиции», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в отношении задержанного составлен административный материал по ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ («Нарушение правил использования воздушного пространства лицами, не наделенными в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния»). Беспилотный летательный аппарат был изъят и выдан по принадлежности задержанному на ответственное хранение.
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Происшествия , ФСБ , МВД , АГН "Москва" , Москва
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