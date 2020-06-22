Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК завёл уголовное дело по сбитым электричкой детям 

News.ru и ещё 1 23 минуты назад
Заведено уголовное дело по сбитым электричкой детям
Фото: mmsut.sledcom.ru
Уголовное дело, после того как электричка сбила двух детей, завёл Следственный комитет в Подмосковье. Под колёсами поезда оказались 12-летний мальчик и 13-летняя девочка.
Мальчик погиб на месте, девочка находится в больнице. Дело будет расследоваться по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», сообщает ММСУТ на транспорте.
ЧП произошло в шесть часов вечера в районе станции Расторгуево. Дети попали под колёса электрички, следовавшей по маршруту «Москва — Ожерелье». Следствие намерено детально восстановить картину происшествия, выявить причины случившегося.
В ходе осмотра места происшествия криминалистами применялась современная техника для фиксации окружающей обстановки, снятия характеристик железнодорожных путей. Опрошена локомотивная бригада, осмотрен подвижной состав. назначен по делу ряд экспертиз.
Ранее NEWS.ru сообщал, что двое детей попали под колёса электрички на Павелецком направлении Московской железной дороги. В результате инцидента погиб один ребёнок.
Видео дня. Град в Хакасии разбил машины
News.ru: последние новости
Ефремова признали вменяемым по результатам экспертизы Ефремова признали вменяемым по результатам экспертизы Парень блогера Тропицель рассказал о её смерти Парень блогера Тропицель рассказал о её смерти Групповое избиение музыкантов в Петербурге попало на видео Групповое избиение музыкантов в Петербурге попало на видео
Комментарии
Происшествия , СКР , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тульскую медсестру в бикини заметили на футболе
Тульскую медсестру в бикини заметили на футболе
Раскрыты недостатки украинского «Нептуна»
Раскрыты недостатки украинского «Нептуна»
Путина ждут в главном храме Вооруженных сил России
Путина ждут в главном храме Вооруженных сил России
«У них просто подгорело»
«У них просто подгорело»
Видео
Опубликовано видео аварии с маршруткой в Петербурге
00:27
Опубликовано видео аварии с маршруткой в Петербурге
Опубликовано видео смерча в Крыму
00:14
Опубликовано видео смерча в Крыму
Опубликовано видео смертельного ДТП с участием мотоциклиста
00:21
Опубликовано видео смертельного ДТП с участием мотоциклиста
Опубликовано видео последствий мощного ливня в Москве
00:35
Опубликовано видео последствий мощного ливня в Москве
Опубликовано видео массовой драки в Норильске
01:31
Опубликовано видео массовой драки в Норильске
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
00:32
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
Спасение лося попало на видео
02:21
Спасение лося попало на видео
Умер устроивший стрельбу на Ленинском проспекте
03:30
Умер устроивший стрельбу на Ленинском проспекте
Происшествия
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
01:36
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
В России оценили шансы Украины ударить по кораблям РФ
00:48
В России оценили шансы Украины ударить по кораблям РФ
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение