Заведено уголовное дело по сбитым электричкой детям

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Уголовное дело, после того как электричка сбила двух детей, завёл Следственный комитет Подмосковье . Под колёсами поезда оказались 12-летний мальчик и 13-летняя девочка.

Мальчик погиб на месте, девочка находится в больнице. Дело будет расследоваться по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», сообщает ММСУТ на транспорте.

ЧП произошло в шесть часов вечера в районе станции Расторгуево. Дети попали под колёса электрички, следовавшей по маршруту «Москва — Ожерелье». Следствие намерено детально восстановить картину происшествия, выявить причины случившегося.

В ходе осмотра места происшествия криминалистами применялась современная техника для фиксации окружающей обстановки, снятия характеристик железнодорожных путей. Опрошена локомотивная бригада, осмотрен подвижной состав. назначен по делу ряд экспертиз.

Ранее NEWS.ru сообщал, что двое детей попали под колёса электрички на Павелецком направлении Московской железной дороги. В результате инцидента погиб один ребёнок.