Блогерша поссорилась с отцом за день до смерти на Бали

Восемнадцатилетняя блогерша из России Настя Тропицель накануне рассказала в Telegram-канале о ссоре с отцом.

Она опубликовала скриншот сообщений в мессенджере, где мужчина пишет, что девушка "ни одно дело не доводит до конца" и призывает ее "взяться за голову".

"Твой мотоциклист тянет тебя вниз", — написал отец Тропицель.

Он добавил, что блогерша подводит мать, когда та договаривается с людьми, а Настя не выполняет свою часть работы.

"Чтобы вы понимали, у меня сейчас в жизни период выгорания, когда просто теряется мотивация и нужна поддержка и силы. И я получаю это", — написала Тропицель.

В опубликованном в Telegram-канале видео она добавила, что ей стыдно, когда подобные вещи пишет отец.

Сегодня в Instagram девушки появились сообщения о ее смерти. Как рассказали подписчики блогерши, она разбилась на мотоцикле на Бали.

Настя Тропицель вела блог, посвященный фрилансу, заработку в интернете и работе над собой. По ее словам, свой первый миллион она заработала в 15 лет.