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Погибшая российская блогерша поссорилась с отцом за день до смерти 

РИА Новости 45 минут назад
Блогерша поссорилась с отцом за день до смерти на Бали
Фото: Instagram
Восемнадцатилетняя блогерша из России Настя Тропицель накануне рассказала в Telegram-канале о ссоре с отцом.
Она опубликовала скриншот сообщений в мессенджере, где мужчина пишет, что девушка "ни одно дело не доводит до конца" и призывает ее "взяться за голову".
"Твой мотоциклист тянет тебя вниз", — написал отец Тропицель.
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Он добавил, что блогерша подводит мать, когда та договаривается с людьми, а Настя не выполняет свою часть работы.
"Чтобы вы понимали, у меня сейчас в жизни период выгорания, когда просто теряется мотивация и нужна поддержка и силы. И я получаю это", — написала Тропицель.
В опубликованном в Telegram-канале видео она добавила, что ей стыдно, когда подобные вещи пишет отец.
Сегодня в Instagram девушки появились сообщения о ее смерти. Как рассказали подписчики блогерши, она разбилась на мотоцикле на Бали.
Настя Тропицель вела блог, посвященный фрилансу, заработку в интернете и работе над собой. По ее словам, свой первый миллион она заработала в 15 лет.
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