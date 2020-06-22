Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках

Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона".

Отмечается, что он сам вышел на связь и рассказал об утреннем обыске.

По информации "Медиазоны", издателем которой является Верзилов, обыск проводило ГУСК по расследованию особо важных дел.

После этого его отвезли в ОВД по Красносельскому району, где "проводили следственные действия по событиям 27 июля 2019 года". В издании подчеркнули, что в этот период задержанный находился в Эстонии и не участвовал в событиях в Москве.

Добавляется, что Верзилова отпустили после 13 часов допроса, но на выходе из ОВД на мужчину напал "провокатор", после чего издателя "Медиазоны" отвезли в ОВД по Мещанскому району. Как добавляет издание, на него оформляют протокол о мелком хулиганстве.