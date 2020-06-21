Раскрыты подробности гибели блогерши на Бали

Парень известной блогерши Насти Тропицель, которая скончалась после аварии на мотоцикле, рассказал о подробностях случившегося. Он отметил, что погибшая ездила безопаснее и аккуратнее всех. По его словам, во время трагедии девушка также не превышала скорости.

— Настенька ехала около 80–100 километров в час по большой дороге, где все едут на такой же скорости, — отметил он.

Также молодой человек добавил, что случившееся — «вероятность 1 к 1000000», сообщает РЕН ТВ. Он подчеркнул, что во время езды начался «воблинг мотоцикла на ровном месте». Парень попросил помолиться за Анастасию.

Напомним, трагедия произошла на Бали. Блогерша позиционировала себя как человека, который «вдохновляет делать то, что нельзя». Насте было всего 18 лет.