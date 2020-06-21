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Парень погибшей блогерши Насти Тропицель рассказал подробности трагедии 

Вечерняя Москва и ещё 1 45 минут назад
Раскрыты подробности гибели блогерши на Бали
Фото: Instagram
Парень известной блогерши Насти Тропицель, которая скончалась после аварии на мотоцикле, рассказал о подробностях случившегося. Он отметил, что погибшая ездила безопаснее и аккуратнее всех. По его словам, во время трагедии девушка также не превышала скорости.
— Настенька ехала около 80–100 километров в час по большой дороге, где все едут на такой же скорости, — отметил он.
Также молодой человек добавил, что случившееся — «вероятность 1 к 1000000», сообщает РЕН ТВ. Он подчеркнул, что во время езды начался «воблинг мотоцикла на ровном месте». Парень попросил помолиться за Анастасию.
Российская блогерша-миллионница погибла в 18 лет
Напомним, трагедия произошла на Бали. Блогерша позиционировала себя как человека, который «вдохновляет делать то, что нельзя». Насте было всего 18 лет.
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Происшествия , РЕН ТВ
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