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Число жертв при взрыве газа в Киеве выросло до трех человек 

РИА Новости 15 минут назад
Новые жертвы найдены при взрыве в Киеве
Фото: РИА Новости
Спасатели обнаружили третьего погибшего под завалами дома в Киеве, где произошел взрыв, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Ранее в воскресенье пресс-служба Госслужбы по ЧС сообщила, что взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Киеве, разрушены несколько этажей. Спасатели эвакуировали из дома 23 человека, троих достали из-под завалов. Позже Госслужба по ЧС сообщила, что из-под завалов достали двух погибших. Правоохранители завели уголовное дело. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии взрыва — газ или взрывное устройство.
"По состоянию на 20.00 (совпадает с мск) на месте чрезвычайной ситуации найдено три погибших человека", — говорится в сообщении.
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Происшествия , Арсен Аваков , МВД , Киев
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