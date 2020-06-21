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В Якутии на электростанции произошла утечка топлива из емкости 

ТАСС 18 минут назад
Утечка топлива произошла на электростанции в Якутии
Фото: depositphotos.com
Утечка топлива произошла на дизельной электростанции в селе Аргахтах в Якутии, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.
"В селе Аргахтах из емкости дизельной электростанции вытекает топливо. По оперативным данным, в настоящее время проводится перекачка дизельного топлива из поврежденной емкости в другие емкости. Перекачка проводится в соседнюю емкость объемом 160 тонн и две емкости объемом 25 тонн", — сказали в ведомстве.
Объем разлившегося топлива уточняется, отметили в МЧС.
Для приема нефтепродуктов подготовлена автоцистерна. В Якутске в режим готовности приведены группы энергетиков для отправки на место происшествия.
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Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Республика Саха (Якутия)
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