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Американский шпион смирился с приговором 

Артём Кульша и ещё 9 6 минут назад
Гражданин США Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж, не станет обжаловать приговор. Об этом его адвокат Владимир Жеребенков сообщил «Интерфаксу».
Уилан, как сообщал «Рамблер», — служащий Корпуса морской пехоты США в 1994-2008 годах и начальник службы безопасности компании — производителя автомобильных деталей BorgWarner с 2016-го.
В декабре 2018-го он был задержан в номере отеля «Метрополь» в Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по подозрению в шпионаже против России. Американец не признал вину, заявив, что стал жертвой провокации.
15 июня Московский городской суд признал Уилана виновным и приговорил к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Сегодня Жеребенков рассказал, по итогам встречи и обсуждения в следственном изоляторе (СИЗО) он и его клиент решили не подавать апелляцию на приговор.
«Он не верит в российское правосудие», — объяснил адвокат.
Он добавил, что Уилан надеется в ближайшее время быть обменянным на осужденных в США граждан России.
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Происшествия , Видео , США , Владимир Жеребенков , ФСБ , Мосгорсуд , ФСИН , Интерфакс
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