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Уилан, как сообщал «Рамблер», — служащий Корпуса морской пехоты США в 1994-2008 годах и начальник службы безопасности компании — производителя автомобильных деталей BorgWarner с 2016-го.

В декабре 2018-го он был задержан в номере отеля «Метрополь» в Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по подозрению в шпионаже против России. Американец не признал вину, заявив, что стал жертвой провокации.

15 июня Московский городской суд признал Уилана виновным и приговорил к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима . Сегодня Жеребенков рассказал, по итогам встречи и обсуждения в следственном изоляторе (СИЗО) он и его клиент решили не подавать апелляцию на приговор.

«Он не верит в российское правосудие», — объяснил адвокат.

Он добавил, что Уилан надеется в ближайшее время быть обменянным на осужденных в США граждан России.