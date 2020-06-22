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В Китае школьники пытались спасти тонущего друга, погибли 8 детей 

Российская Газета и ещё 7 1 час назад
Семь школьников утонули при попытке спасти друга в реке
Фото: globallookpress.com
В Китае утонули восемь школьников. Инцидент произошел во второй половине дня в воскресенье в уезде Туннань.
Власти получили сообщение, что ребенок упал в воду на плотине реки Фуцзян, пишет РИА Новости. Все восемь детей были объявлены в розыск, в их поисках принимали участие более 200 человек. В ночь на понедельник спасатели обнаружили в реке тела погибших.
Все дети были учениками местной начальной школы. По предварительным данным, в воскресенье они играли возле плотины, когда один из школьников по неосторожности упал в воду. Семеро других пытались спасти друга, но тоже оказались в воде, откуда выбраться уже не смогли.
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Происшествия , Катастрофы , Пожары , РИА Новости , Китай
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