Семь школьников утонули при попытке спасти друга в реке

Китае утонули восемь школьников. Инцидент произошел во второй половине дня в воскресенье в уезде Туннань.

Власти получили сообщение, что ребенок упал в воду на плотине реки Фуцзян, пишет РИА Новости. Все восемь детей были объявлены в розыск, в их поисках принимали участие более 200 человек. В ночь на понедельник спасатели обнаружили в реке тела погибших.

Все дети были учениками местной начальной школы. По предварительным данным, в воскресенье они играли возле плотины, когда один из школьников по неосторожности упал в воду. Семеро других пытались спасти друга, но тоже оказались в воде, откуда выбраться уже не смогли.