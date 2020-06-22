Семь школьников утонули при попытке спасти друга в реке

Школьники пытались помочь своему упавшему в воду другу, в итоге погибли восемь человек. Об этом со ссылкой на Центральное телевидение Китая сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 21 июня в уезде Туннань.

По предварительным данным, ученики начальной школы играли возле плотины, когда один из них оступился и упал в воду. Семеро его друзей попытались помочь, но сами оказались в реке Фуцзян.

В спасательной операции, организованной после того, как стало известно о произошедшем, приняли участие более 200 человек. Однако спасти детей не удалось. Сегодня к 7.10 утра (2.10 мск) были обнаружены их тела.

Как сообщал «Рамблер», ранее двое подростков в Лазаревском районе Сочи были снесены потоком воды и унесены в Черное море при попытке перейти вброд реку Псезуапсе. Найти их не удалось.