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Семь школьников утонули при попытке спасти друга 

Алиса Селезнёва и ещё 8 11 минут назад
Семь школьников утонули при попытке спасти друга в реке
Фото: globallookpress.com
Школьники пытались помочь своему упавшему в воду другу, в итоге погибли восемь человек. Об этом со ссылкой на Центральное телевидение Китая сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел 21 июня в уезде Туннань.
По предварительным данным, ученики начальной школы играли возле плотины, когда один из них оступился и упал в воду. Семеро его друзей попытались помочь, но сами оказались в реке Фуцзян.
В спасательной операции, организованной после того, как стало известно о произошедшем, приняли участие более 200 человек. Однако спасти детей не удалось. Сегодня к 7.10 утра (2.10 мск) были обнаружены их тела.
Как сообщал «Рамблер», ранее двое подростков в Лазаревском районе Сочи были снесены потоком воды и унесены в Черное море при попытке перейти вброд реку Псезуапсе. Найти их не удалось.
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Происшествия , Катастрофы , Образование , Пожары , РИА Новости , Китай
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