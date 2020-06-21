Умер устроивший стрельбу на Ленинском проспекте

В московской больнице умер подозреваемый Ратмир Галаев, ранивший двух полицейских на Ленинском проспекте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя столичного управлении СКР Юлию Иванову.
«Мужчина 1995 года рождения, открывший стрельбу в сотрудников ДПС на Ленинском проспекте, скончался», — сказала она.
Как сообщал «Рамблер», стрельба у гостиницы «Салют» на Ленинском проспекте произошла в прошлый понедельник. Галаев открыл дверь автомобиля ДПС и несколько раз выстрелил в инспекторов, оформлявших в этот момент протокол. Полицейские получили тяжелые ранения. Нападавший также был ранен в ходе перестрелки.
Позже сообщалось, что 24-летний подозреваемый Галаев вынашивал планы совершить теракт и собирался стать шахидом.