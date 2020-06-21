Умер устроивший стрельбу на Ленинском проспекте

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Скончался устроивший стрельбу на Ленинском проспекте в Москве 

Майк Габриелян 10 минут назад
В московской больнице умер подозреваемый Ратмир Галаев, ранивший двух полицейских на Ленинском проспекте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя столичного управлении СКР Юлию Иванову.
«Мужчина 1995 года рождения, открывший стрельбу в сотрудников ДПС на Ленинском проспекте, скончался», — сказала она.
Ратмир Галаев, стрелявший в сотрудников полиции в Москве оказался «интересной» личностью
Как сообщал «Рамблер», стрельба у гостиницы «Салют» на Ленинском проспекте произошла в прошлый понедельник. Галаев открыл дверь автомобиля ДПС и несколько раз выстрелил в инспекторов, оформлявших в этот момент протокол. Полицейские получили тяжелые ранения. Нападавший также был ранен в ходе перестрелки.
Позже сообщалось, что 24-летний подозреваемый Галаев вынашивал планы совершить теракт и собирался стать шахидом.
Происшествия , Видео , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американских подводников подставила женщина
Американских подводников подставила женщина
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
Переписку Захаровых про деньги от Ефремова слили в сеть
Переписку Захаровых про деньги от Ефремова слили в сеть
Спецслужбы США открыли охоту на российские вооружения
Спецслужбы США открыли охоту на российские вооружения
Видео
Опубликовано видео аварии с маршруткой в Петербурге
00:27
Опубликовано видео аварии с маршруткой в Петербурге
Опубликовано видео смерча в Крыму
00:14
Опубликовано видео смерча в Крыму
Опубликовано видео смертельного ДТП с участием мотоциклиста
00:21
Опубликовано видео смертельного ДТП с участием мотоциклиста
Опубликовано видео последствий мощного ливня в Москве
00:35
Опубликовано видео последствий мощного ливня в Москве
Опубликовано видео массовой драки в Норильске
01:31
Опубликовано видео массовой драки в Норильске
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
00:32
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
Спасение лося попало на видео
02:21
Спасение лося попало на видео
Умер устроивший стрельбу на Ленинском проспекте
03:30
Умер устроивший стрельбу на Ленинском проспекте
Происшествия
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
01:36
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
В России оценили шансы Украины ударить по кораблям РФ
00:48
В России оценили шансы Украины ударить по кораблям РФ
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение