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Стали известны подробности гибели Насти Тропицель 

Павел Тиунов и ещё 51 20 минут назад
«Мотоциклист тянет тебя вниз»
Фото: Instagram
Трэвел-блогер Настя Тропицель, погибшая в ДТП в результате падения с мотоцикла на Бали, не превышала скорость, заявил ее бойфренд Виктор. По его словам, гибель его подруги — случайность, сообщает Starhit.
Как сообщал «Рамблер», инцидент произошел 12 июня. Тропицель во время поездки по индонезийскому острову на мотоцикле на большой скорости не справилась с управлением и упала. В результате от полученных травм девушка скончалась. Тропицель вела блог в Instagram. На момент гибели на ее страницу были подписано 1,1 миллиона пользователей.
«Настенька всегда ездила безопаснее и аккуратнее всех, и то, что случилось с ней — случайность», — заявил бойфренд блогера по имени Виктор.
Он подчеркнул, что в день трагедии Тропицель ехала «по большой дороге» со скоростью около 80-100 километров в час, что разрешено местными правилами дорожного движения. Причиной падения девушки, по его словам, стал «вобблинг» — внезапное раскачивание мотоцикла.
«Причина смерти Насти: не удержала равновесие и свернула вправо и врезалась в шлагбаум, шлем на Насте не помог», — цитирует издание слова родственников погибшей.
Виктор в свою очередь призвал пользователей соцсетей не муссировать подробности трагедии, а «помолиться, помедитировать и сказать Насте слова благодарности».
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Происшествия , Шоу-бизнес , StarHit , Бали
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