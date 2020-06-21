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Москвичка избила таксиста из-за 20 рублей, сообщили СМИ 

РИА Новости 44 минуты назад
Москвичка избила таксиста из-за 20 рублей
Фото: РИА Новости
Пассажирка такси в Москве избила таксиста и рассекла ему бровь из-за того, что он не смог найти 20 рублей сдачи, сообщил РЕН ТВ.
По информации телеканала, водитель забрал девушку и двух ее спутников у Электрического переулка. Когда они приехали по указанному адресу, один из сидящих на заднем сиденье мужчин протянул таксисту купюру в тысячу рублей. Водитель сумел найти только 750 рублей сдачи и извинился, что не имеет при себе еще 20 рублей. Девушка возмутилась и заявила, что "дарить" ему эти деньги никто не собирается.
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Девушка попыталась отнять у него конверт с деньгами, где была вся дневная выручка водителя, но он удержал ее руку. Тогда пассажирка начала бить таксиста и рассекла ему бровь. После этого кампания вышла из машины, а водитель обратился в травмпункт.
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