Москвичка избила таксиста из-за 20 рублей

Пассажирка такси в Москве избила таксиста и рассекла ему бровь из-за того, что он не смог найти 20 рублей сдачи, сообщил РЕН ТВ.

По информации телеканала, водитель забрал девушку и двух ее спутников у Электрического переулка. Когда они приехали по указанному адресу, один из сидящих на заднем сиденье мужчин протянул таксисту купюру в тысячу рублей. Водитель сумел найти только 750 рублей сдачи и извинился, что не имеет при себе еще 20 рублей. Девушка возмутилась и заявила, что "дарить" ему эти деньги никто не собирается.

Девушка попыталась отнять у него конверт с деньгами, где была вся дневная выручка водителя, но он удержал ее руку. Тогда пассажирка начала бить таксиста и рассекла ему бровь. После этого кампания вышла из машины, а водитель обратился в травмпункт.