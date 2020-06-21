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На имени Михаила Ефремова начали наживаться мошенники 

Ирина Лебедева 19 минут назад
На имени Михаила Ефремова начали наживаться мошенники
Фото: РИА Новости
Люди, изобретающие очередной способ «отъема денег» у добропорядочных граждан, уже сориентировались, как можно получить доходы от обсуждаемой на каждом углу истории с пьяным ДТП актера Михаила Ефремова.
В сети активно начали продавать билеты на спектакли в «театр Михаила Ефремова».
Как пишет Экспресс Газета, билеты на «того самого Ефремова» раскупают достаточно хорошо.
Шустрые и сообразительные аферисты организовали целую преступную сеть.
В частности, в нее попал Александр, студент из Москвы. Он купил для себя и своей девушки, с которой познакомился в интернете, пару билетов, переведя на счет «театра» три тысячи рублей.
Как только деньги ушли, с ними исчезла и девушка.
Хорошенько изучив проблему в сети, Александр направился в полицию. Там ему рассказали, что он уже не первая и, видимо, далеко не последняя жертва мошенников.
Полиция ищет киберобманщиков, но пока безрезультатно — они использовали фальшивые IP-адреса и программы для шифрования.
Как ранее писал «Рамблер», вечером 8 июня Ефремов на своем джипе выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в центре Москвы, врезавшись в фургон.
Водитель фургона, 57-летний курьер Сергей Захаров, впоследствии скончался от полученных травм.
В крови Ефремова нашли алкоголь и наркотики, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
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Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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