На имени Михаила Ефремова начали наживаться мошенники 

Люди, изобретающие очередной способ «отъема денег» у добропорядочных граждан, уже сориентировались, как можно получить доходы от обсуждаемой на каждом углу истории с пьяным ДТП актера Михаила Ефремова

В сети активно начали продавать билеты на спектакли в «театр Михаила Ефремова».

Как пишет Экспресс Газета, билеты на «того самого Ефремова» раскупают достаточно хорошо.

Шустрые и сообразительные аферисты организовали целую преступную сеть.

В частности, в нее попал Александр, студент из Москвы. Он купил для себя и своей девушки, с которой познакомился в интернете, пару билетов, переведя на счет «театра» три тысячи рублей.

Как только деньги ушли, с ними исчезла и девушка.

Хорошенько изучив проблему в сети, Александр направился в полицию. Там ему рассказали, что он уже не первая и, видимо, далеко не последняя жертва мошенников.

Полиция ищет киберобманщиков, но пока безрезультатно — они использовали фальшивые IP-адреса и программы для шифрования.

Как ранее писал «Рамблер», вечером 8 июня Ефремов на своем джипе выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в центре Москвы, врезавшись в фургон.

Водитель фургона, 57-летний курьер Сергей Захаров , впоследствии скончался от полученных травм.

В крови Ефремова нашли алкоголь и наркотики, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.