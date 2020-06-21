— В ходе проверки показаний подозреваемая указала на место, куда сбросила орудие преступления. В настоящее время на дне реки обнаружен пакет, в котором находилась металлическая гантеля, а также мобильный телефон потерпевшего, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В настоящий момент в отношении женщины избрана мера пресечения в виду заключения под стражу. Ход расследования уголовного дела поставлен на особый контроль руководителем СК РФ по региону генерал-лейтенантом юстиции Ибрагимом Могушковым.

Напомним, о задержании женщины стало известно в субботу, 20 марта. Она подозревается в убийстве своего ребенка, пропавшего в начале марта.

По версии Следственного комитета, 12-летний мальчик ушел из дома 4 марта в школу и вернулся только под утро следующего дня. В ходе ссоры 56-летняя женщина ударила сына гантелей по голове, от чего тот скончался на месте. Родители решили скрыть преступление и 6 марта обратились в полицию с заявлением об исчезновении ребенка. При этом мать и отец пытались запутать следствие, говоря, что видели мальчика около дома, а также опознавая его на записях с камер видеонаблюдения.

Тело ребенка, залитое бетоном, было обнаружено 19 июня под полом дома, который принадлежит его старшему брату. Решается вопрос об аресте матери мальчика, в отношении нее возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).