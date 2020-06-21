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Арестована закатавшая сына в бетон астраханка 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Арестована закатавшая сына в бетон астраханка
Фото: РИА Новости
Суд арестовал жительницу Астрахани, которая подозревается в убийстве 12-летнего сына, чье тело нашли замурованным в бетон, сообщает СУ СК по региону.
«По ходатайству следователя судом подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении на сайте СУ СК. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз.
Указывается, что во время проверки подозреваемая указала на место, где бросила орудие убийства — на дне реки нашли пакет, в котором находилась металлическая гантеля и мобильный телефон погибшего.
«По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, проводятся иные следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательной базы», — сообщает СУ СК.
Ранее СМИ сообщили, что подозреваемой в убийстве собственного ребенка и сокрытии останков его тела в бетоне в Астраханской области является местный экс-депутат и общественница Галина Морозова.
В субботу СУ СК по Астраханской области сообщил о задержании женщины, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына гантелей. Тело ребенка нашли в бетоне под полом дома его старшего брата.
Сообщалось, что семья пыталась запутать следователей — утверждали, что ребенка якобы видели около дома, а также с точностью опознавали его на камерах видеонаблюдения для придания видимости тому, что он еще жив.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Галина Морозова , СКР , Астрахань
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