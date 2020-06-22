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Волгоградский суд арестовал подозреваемого в убийстве студента 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
Волгоградский суд арестовал студента-убийцу
Фото: РИА Новости
Суд арестовал до 21 августа подозреваемого в убийстве 17-летнего иностранного студента в Волгограде, сообщила РИА Новости руководитель Объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.
Ранее сообщалось, что ночью 13 июня в центре Волгограда было обнаружено тело 17-летнего студента местного медицинского университета из Азербайджана. Как выяснили следователи, накануне молодой человек был в гостях, на него напали, когда он возвращался в студенческое общежитие.
От многочисленных ножевых ранений молодой человек скончался на месте, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Ранее СК сообщал, что удалось установить личность подозреваемого в убийстве, им оказался 22-летний безработный житель Волгограда Виталий Васильев, он был объявлен в федеральный розыск. В воскресенье его задержали в Смоленске в такси, на котором, по данным СК, он собирался уехать за пределы России.
Как сообщила РИА Новости Вальковская, в понедельник подозреваемый был доставлен в Центральный районный суд Волгограда, где ему избрали меру пресечения.
"Суд избрал Васильеву меру пресечения в виде ареста до 21 августа", — сообщила Вальковская.
По информации СУ СКР по Волгоградской области, подозреваемый не отрицает свою причастность к убийству студента.
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Происшествия , Криминал , Ножевые ранения , Медицинские маски , Виталий Васильев , РИА Новости , Азербайджан , Волгоград , Волгоградская Область
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