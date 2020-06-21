Беременную избили из-за песни в Санкт-Петербурге

Подростки избили беременную женщину возле метро в Санкт-Петербурге . Инцидент произошёл у станции «Рыбацкое».

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, семейная пара пела песню под гитару, молодым людям не понравился репертуар. Завязалась драка, женщина попыталась оттащить подростков от своего мужа, и её ударили по лицу.

По предварительным данным, у пострадавшей диагностирован перелом носа. Её уже осмотрели медики и отпустили домой. Отмечается, что женщина находится на 14-й неделе беременности. Сейчас в ситуации разбирается полиция.