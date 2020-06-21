Беременную избили из-за песни в Санкт-Петербурге

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подростки избили беременную женщину возле метро в Санкт-Петербурге 

Говорит Москва и ещё 2 1 час назад
Подростки избили беременную женщину возле метро в Санкт-Петербурге. Инцидент произошёл у станции «Рыбацкое».
Как сообщает телеканал РЕН ТВ, семейная пара пела песню под гитару, молодым людям не понравился репертуар. Завязалась драка, женщина попыталась оттащить подростков от своего мужа, и её ударили по лицу.
По предварительным данным, у пострадавшей диагностирован перелом носа. Её уже осмотрели медики и отпустили домой. Отмечается, что женщина находится на 14-й неделе беременности. Сейчас в ситуации разбирается полиция.
Говорит Москва: последние новости
Неизвестные выломали дверь в квартире Петра Верзилова в Москве Неизвестные выломали дверь в квартире Петра Верзилова в Москве Один человек погиб при взрыве бытого газа в жилом доме в Киеве Один человек погиб при взрыве бытого газа в жилом доме в Киеве В Норильске произошла массовая драка В Норильске произошла массовая драка
Происшествия , Видео , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Лукашенко выступил со срочным заявлением
54-летняя модель разделась на камеру и поразила фанатов
54-летняя модель разделась на камеру и поразила фанатов
Чеченцы устроили разборки из-за гуляющих в Москве с грузином чеченок
Чеченцы устроили разборки из-за гуляющих в Москве с грузином чеченок
Выяснилось, кто был рядом с Ефремовым в момент ДТП
Выяснилось, кто был рядом с Ефремовым в момент ДТП
Видео
Опубликовано видео смертельного ДТП с участием мотоциклиста
00:21
Опубликовано видео смертельного ДТП с участием мотоциклиста
Опубликовано видео последствий мощного ливня в Москве
00:35
Опубликовано видео последствий мощного ливня в Москве
Опубликовано видео массовой драки в Норильске
01:31
Опубликовано видео массовой драки в Норильске
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
00:32
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
Спасение лося попало на видео
02:21
Спасение лося попало на видео
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
01:36
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
00:50
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
Медведь прогулялся по территории отеля и попал на видео
00:45
Медведь прогулялся по территории отеля и попал на видео
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
03:44
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
Происшествия Азия
Беременную избили из-за песни в Санкт-Петербурге
00:56
Беременную избили из-за песни в Санкт-Петербурге
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение