Беременную избили из-за песни в Санкт-Петербурге

Петербурге подростки избили супругов-музыкантов. потому что им не понравились их песни под гитару.

Малолетних преступников не остановило даже то, что женщина была беременной. Они сломали ей нос. В нападении участвовали пять подростков 14-17 лет европейской внешности. Пострадавшим пришлось обратиться в больницу.

Сообщения о драке у станции метро «Рыбацкое», у дома 31 по Тепловозной улице, поступили в полицию 20 июня около семи вечера. На место отправили два наряда полиции и патруль вневедомственной охраны, сообщает петербургское издание Konkretno.ru.

Пострадавшие — 31-летняя петербурженка и ее супруг-ровесник — рассказали, что пели песни под гитару у метро. Появившиеся подростки принялись задирать их, высказывая недовольство музыкой, а затем атаковали.

Пару отправили в городскую больницу №26. У женщины оказался перелом костей носа без смещения. Кроме того, выяснилось, что петербурженка беременна на сроке 13-14 недель. После оказания помощи пару отпустили домой.

Полицейские изъяли видеозапись с места происшествия.