Беременную избили из-за песни в Санкт-Петербурге

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Подростки избили беременную петербурженку из-за песен 

Майк Габриелян и ещё 5 16 минут назад
В Петербурге подростки избили супругов-музыкантов. потому что им не понравились их песни под гитару.
Малолетних преступников не остановило даже то, что женщина была беременной. Они сломали ей нос. В нападении участвовали пять подростков 14-17 лет европейской внешности. Пострадавшим пришлось обратиться в больницу.
Сообщения о драке у станции метро «Рыбацкое», у дома 31 по Тепловозной улице, поступили в полицию 20 июня около семи вечера. На место отправили два наряда полиции и патруль вневедомственной охраны, сообщает петербургское издание Konkretno.ru.
Пострадавшие — 31-летняя петербурженка и ее супруг-ровесник — рассказали, что пели песни под гитару у метро. Появившиеся подростки принялись задирать их, высказывая недовольство музыкой, а затем атаковали.
Пару отправили в городскую больницу №26. У женщины оказался перелом костей носа без смещения. Кроме того, выяснилось, что петербурженка беременна на сроке 13-14 недель. После оказания помощи пару отпустили домой.
Полицейские изъяли видеозапись с места происшествия.
Это уже третий резонансный случай подростковой преступности в Петербурге. Так, 17 июня «Рамблер» сообщал, что двух подростков в Петербурге задержали за разбой и сексуальное насилие. Кроме того, 8 июня пять подростков жестоко избили палками десятилетнего ребенка, который хотел покататься на «их качелях».
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Происшествия , Видео , Криминал , Санкт-Петербург
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