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Соседка матери замурованного в бетон мальчика рассказала о трагедии 

РИА Новости 40 минут назад
Соседка рассказала о матери найденного в бетоне ребенка
Фото: СУСК РФ по Астраханской области
Пенсионерка в беседе с "Пятым каналом" прокомментировала ситуацию с жительницей Астраханской области, которую подозревают в убийстве 12-летнего сына. В пятницу правоохранители обнаружили тело ребенка, залитое бетоном под полом дома, который принадлежит его старшему брату. По версии следствия, мальчик ушел из дома 4 марта и вернулся домой под утро следующего дня. Во время ссоры мать ударила его гантелей, и ребенок умер, считает СК. При этом семья мальчика пыталась запутать следствие.
"Конечно, (все соседи. — Прим. Ред.) в шоке. Как это так? Собственного сына (убить) — разве так можно?" — задалась вопросом соседка подозреваемой.
Она не смогла ответить на вопрос о психологическом состоянии женщины.
"Когда лезла в депутаты, уж больно умной рекомендовала себя", — заключила собеседница.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемая — Галина Морозова — известный в регионе политический деятель. Согласно данным областного избиркома, женщина дважды, в 2016 и 2017 годах, баллотировалась в депутаты региональной думы, а в 2019 году — на пост губернатора Астраханской области.
Ранее также сообщалось, что в конце 2017 года Морозова, являясь членом "Справедливой России" и делегатом от регионального отделения партии в Астраханской области, предложила свою кандидатуру для участия в президентских выборах 2018 года.
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Происшествия , Криминал , Галина Морозова , Справедливая Россия , МВД , ТРК "Петербург-Пятый канал" , Астраханская Область
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