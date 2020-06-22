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«Как это так? Собственного сына — разве так можно?» 

Павел Тиунов 37 минут назад
Астраханский политик, чей 12-летний сын был найден замурованным в бетон в подвале дома, создавала образ умной женщины во время предвыборной кампании в региональный парламент, заявила «Пятому каналу». 92-летняя пенсионерка до сих пор находится в шоке от произошедшего.
В начале марта, как сообщал «Рамблер», в Астрахани родственники 12-летнего школьника заявили о его бесследном исчезновении. Мать подростка заявила, что ее сын ушел из дома и больше не вернулся.
«Еще живую девочку связали и бросили в колодец»
20 июня стало известно, что тело мальчика было обнаружено замурованным в бетоне в подвале дома его родительницы, которая была задержана по подозрению в убийстве своего ребенка. Женщина, которая является известным в городе политиком, бывшим членом партии «Справедливая Россия», заявляла о намерении избраться губернатором региона.
«В депутаты когда лезла, уж больно умной рекомендовала себя в газетке-то», — заявила пожилая соседка подозреваемой.
Пенсионерка выразила недоумение, как можно убить собственного ребенка, подчеркнув, что до сих пор не может прийти в себя от произошедшего.
«Как это так? Собственного сына — разве так можно?» — вопросила пожилая женщина.
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Происшествия , Видео , Криминал , Справедливая Россия
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