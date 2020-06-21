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Почти 40 украинских щенков погибли в самолёте по пути в Канаду 

News.ru и ещё 1 21 июня 2020
В украинском самолете произошла трагедия
Фото: depositphotos.com
Полиция Киевской области возбудила уголовное дело после гибели 38 щенков на самолёте, направлявшемся из украинской столицы в канадский Торонто. Ещё несколько сотен животных пострадали от обезвоживания.
Инцидент произошёл неделю назад. Силовики узнали о нём из социальных сетей, несколько дней ушло на выяснение обстоятельств.
Самолёт, на борту которого произошли трагические события, выполнял обычный международный рейс. Однако пассажиров из числа людей было намного меньше, чем собак — 92 человека в салоне и 500 щенков в багажном отделении лайнера, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства, которые стали причиной произошедшего. Среди прочего предстоит выяснить, все ли условия транспортировки животных были соблюдены и насколько добросовестно это было сделано на всех этапах перевозки. Однако расследование осложняется международным статусом рейса: часть следственных действий может потребоваться при участии канадских оперативников.
Производство открыто по статье 299 Уголовного кодекса Украины — «Жестокое обращение с животными».
Ранее, как писал NEWS.ru, в России возбудили дело по факту убийства шести собак, пропавших с территории Свято-Казанского монастыря. Он расположен в селе Колюпаново Тульской области. Уголовное производство открыто полицией по настоянию общественников и прокуратуры, ранее правоохранительные органы криминала в смерти животных не усмотрели.
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Происшествия , Громкие уголовные дела , Генпрокуратура РФ , МВД , Канада , Торонто
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