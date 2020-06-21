В украинском самолете произошла трагедия

Полиция Киевской области возбудила уголовное дело после гибели 38 щенков на самолёте, направлявшемся из украинской столицы в канадский Торонто . Ещё несколько сотен животных пострадали от обезвоживания.

Инцидент произошёл неделю назад. Силовики узнали о нём из социальных сетей, несколько дней ушло на выяснение обстоятельств.

Самолёт, на борту которого произошли трагические события, выполнял обычный международный рейс. Однако пассажиров из числа людей было намного меньше, чем собак — 92 человека в салоне и 500 щенков в багажном отделении лайнера, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства, которые стали причиной произошедшего. Среди прочего предстоит выяснить, все ли условия транспортировки животных были соблюдены и насколько добросовестно это было сделано на всех этапах перевозки. Однако расследование осложняется международным статусом рейса: часть следственных действий может потребоваться при участии канадских оперативников.

Производство открыто по статье 299 Уголовного кодекса Украины — «Жестокое обращение с животными».