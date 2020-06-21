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В Киеве произошёл взрыв газа в девятиэтажном доме 

RT на русском и ещё 12 44 минуты назад
В Киеве в девятиэтажном жилом доме произошёл взрыв газа, в результате разрушились межэтажные перекрытия с четвёртого по седьмой этаж. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС Украины.
ЧП произошло в 10:00 мск в Дарницком районе украинской столицы.
«В девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, предварительно, газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей», — сообщила спасательная служба.
На месте взрыва работают сотрудники экстренных служб и полиции.
Эвакуирован 21 человек. Спасатели пытаются достать из-под завалов трёх человек.
Ранее три человека пострадали в результате взрыва бытового газа произошёл в одной из квартир в Минске.
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Происшествия , Видео , Украина , Киев
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