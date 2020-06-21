В Киеве произошёл взрыв

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Киеве в девятиэтажном жилом доме произошёл взрыв газа, в результате разрушились межэтажные перекрытия с четвёртого по седьмой этаж. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС Украины

ЧП произошло в 10:00 мск в Дарницком районе украинской столицы.

«В девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, предварительно, газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей», — сообщила спасательная служба.

На месте взрыва работают сотрудники экстренных служб и полиции.

Эвакуирован 21 человек. Спасатели пытаются достать из-под завалов трёх человек.

Ранее три человека пострадали в результате взрыва бытового газа произошёл в одной из квартир в Минске.