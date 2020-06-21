В российском городе произошла массовая уличная драка 

Норильске произошла массовая уличная драка. В соцсетях писали о конфликте между дагестанцами и азербайджанцами, однако в полиции опровергли эти данные. Инцидент произошел вечером 20 июня, сообщает издание Newslab.

По информации издания, один из участников конфликта хотел завязать отношения с девушкой, но это не понравилось её брату. Между парнями произошла стычка, позже к ней подключились друзья с обеих враждебных сторон.

Видео конфликта появилось в соцсетях. Видно, что отношения выясняли несколько десятков взрослых мужчин. Они с криками бегают по двору, на земле лежит пострадавший.

Драке помешала полиция. На место приехали ближайшие наряды. Нескольких драчунов доставили в отдел.

Очевидцы предположили, что дрались азербайджанцы и дагестанцы. Однако в полиции это опровергли. Стражи порядка заявили, что ссора произошла на бытовой почве.

Госпитализированных нет.