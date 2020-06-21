Резню в Великобритании признали терактом

Инцидент с применением холодного оружия, произошедший в субботу в парке Форбери гарденс в центре английского города Рединг (графство Беркшир), расценивается полицией как террористический акт. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.

Ранее газета The Daily Telegraph информировала со ссылкой на свой источник, что в результате нападения три человека погибли и двое находятся в крайне тяжелом состоянии.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Один человек был задержан.