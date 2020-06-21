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СМИ: инцидент с резней в парке Рединга является терактом 

ТАСС и ещё 1 18 минут назад
Резню в Великобритании признали терактом
Фото: Twitter
Инцидент с применением холодного оружия, произошедший в субботу в парке Форбери гарденс в центре английского города Рединг (графство Беркшир), расценивается полицией как террористический акт. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.
Ранее газета The Daily Telegraph информировала со ссылкой на свой источник, что в результате нападения три человека погибли и двое находятся в крайне тяжелом состоянии.
Официального подтверждения этой информации пока нет. Один человек был задержан.
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Происшествия , В мире , Криминал , Пожары , Daily Telegraph
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