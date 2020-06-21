Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликовано видео с места теракта в Великобритании 

Lenta.ru и ещё 9 17 минут назад
Опубликовано видео с места теракта в Великобритании
Фото: globallookpress.com
Очевидцы опубликовали кадры с места теракта в центральном парке «Форбери Гарденс» в английском Рединге. Соответствующее видео доступно в Twitter-аккаунте главного редактора The National Pulse Рахима Кассама.
На распространенных кадрах можно заметить, как полицейские и добровольцы оказывают первую медицинскую помощь трем пострадавших. Один из них лежит в луже крови, и ему проводят ему непрямой массаж сердца. Также на записи слышны звуки сирены.
Неизвестный напал с ножом на граждан в парке Рединга вечером 20 июня. По предварительным данным, три человека скончались на месте, еще двое получили тяжелые ранения. Полиция задержала нападавшего, его мотивы и личность пока неизвестны. Позднее правоохранители признали произошедшее терактом.
Рединг расположен в 65 километрах к западу от Лондона, в нем проживает около 350 тысяч человек. В субботу, 20 июня, в городе прошли мирные шествия в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни черных важны»).
Видео дня. Москву затопило
Последние новости
Рассчитан рейтинг Лукашенко Рассчитан рейтинг Лукашенко Путин объявил об отступлении эпидемии коронавируса в России Путин объявил об отступлении эпидемии коронавируса в России Представители Ефремова отказались от идеи заплатить семье Захарова Представители Ефремова отказались от идеи заплатить семье Захарова
Комментарии 7
Происшествия , В мире , Криминал , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чеченцы устроили разборки из-за гуляющих в Москве с грузином чеченок
Чеченцы устроили разборки из-за гуляющих в Москве с грузином чеченок
В России объяснили геноцид «Панцирей»
В России объяснили геноцид «Панцирей»
54-летняя модель разделась на камеру и поразила фанатов
54-летняя модель разделась на камеру и поразила фанатов
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Видео
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
00:32
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
Спасение лося попало на видео
02:21
Спасение лося попало на видео
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
01:36
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
00:50
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
Медведь прогулялся по территории отеля и попал на видео
00:45
Медведь прогулялся по территории отеля и попал на видео
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
03:44
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
Происшествия Азия
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
00:56
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
В мире Статьи
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
00:54
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
Происшествия В мире
Молния ударила в посетителей парка «Коломенское»
00:10
Молния ударила в посетителей парка «Коломенское»
Происшествия Криминал
«С США покончено, на очереди — Европа»
02:29
«С США покончено, на очереди — Европа»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение