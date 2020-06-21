В результате разгула стихии в Москве в субботу, 20 июня, пострадали три человека. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

«От падения дерева пострадал 40-летний мужчина. Еще двое, мужчина и женщина 44 и 45 лет, попали под разряд молнии в парке "Коломенское"», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, пострадавшие были госпитализированы, в настоящее время их состоянии оценивается как удовлетворительное.

Кроме того, из-за непогоды в городе было повалено более 60 деревьев, также наблюдались сбои в движении общественного транспорта и серьезные подтопления. Как уточнил другой источник «Интерфакса», сильнее всего от разгула стихии пострадали восточные, юго-восточные и южные районы столицы — в некоторых из них за сутки выпало до 50 миллиметров осадков.