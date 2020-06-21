Москве подсчитали количество пострадавших из-за шторма. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

При падении дерева пострадал 40-летний мужчина. Еще два человека попали в больницу после удара молнии в парке «Коломенское». Жизни пострадавших ничто не угрожает, они госпитализированы в удовлетворительном состоянии.

Грозовыми порывами ветра, скорость которого достигала 18 м/с, в столице за сутки было повалено свыше 60 деревьев. Ливень и гроза привели к десяткам случаев подтопления и транспортным сбоям. За сутки местами выпало 50 мм осадков и более при месячной норме 75 мм.