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Названо количество пострадавших от шторма в Москве 

Майк Габриелян и ещё 4 29 минут назад
В Москве подсчитали количество пострадавших из-за шторма. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
При падении дерева пострадал 40-летний мужчина. Еще два человека попали в больницу после удара молнии в парке «Коломенское». Жизни пострадавших ничто не угрожает, они госпитализированы в удовлетворительном состоянии.
Грозовыми порывами ветра, скорость которого достигала 18 м/с, в столице за сутки было повалено свыше 60 деревьев. Ливень и гроза привели к десяткам случаев подтопления и транспортным сбоям. За сутки местами выпало 50 мм осадков и более при месячной норме 75 мм.
Ранее «Рамблер» сообщал, что москвичей предупредили об опасности шаровых молний. Академик РАН призвал перед грозой закрывать окна и затыкать щели, чтобы шаровая молния не попала в дом.
Происшествия , Видео , Новости Москвы , Погода , РАН
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