На пляже в Сиэтле нашли мешки с человеческими останками 

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Полиция Сиэтла начала расследование в связи с обнаружением на пляже Alki beach нескольких мешков с человеческим останками, сообщает департамент полиции Сиэтла.

Полиции сообщили об обнаружении подозрительного мешка в пятницу вечером. Прибывшие на место офицеры обнаружили ещё один мешок в воде.

"Когда было установлено, что внутри находятся человеческие останки, было начато расследование", — сообщает полиция.

В полиции пока не установили, чьи останки были обнаружены, мешки были переданы судмедэкспертам.