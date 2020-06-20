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На пляже в Сиэтле нашли мешки с человеческими останками 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
На пляже в Сиэтле нашли мешки с человеческими останками
Фото: Reuters
Полиция Сиэтла начала расследование в связи с обнаружением на пляже Alki beach нескольких мешков с человеческим останками, сообщает департамент полиции Сиэтла.
Полиции сообщили об обнаружении подозрительного мешка в пятницу вечером. Прибывшие на место офицеры обнаружили ещё один мешок в воде.
"Когда было установлено, что внутри находятся человеческие останки, было начато расследование", — сообщает полиция.
В полиции пока не установили, чьи останки были обнаружены, мешки были переданы судмедэкспертам.
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Происшествия , Криминал , Сиэтл
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