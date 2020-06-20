Молния ударила в посетителей парка «Коломенское»

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«Не могла подняться»: молния ударила в людей «Коломенском» 

Майк Габриелян и ещё 2 25 минут назад
Молния ударила в людей в московском парке «Коломенское». Инцидент произошел у домика Петра I, сообщает РЕН ТВ.
Известно, что пострадали 45-летний Леонид П. и его 44-летняя спутница. Они экстренно госпитализированы.
Видео с места происшествия появилось в соцсетях. Видно, что пострадавшие лежат на земле, они живы и находятся в сознании. Прохожие пытаются оказать им первую помощь.
Очевидица инцидента сообщила, что пара шла под зонтом вблизи деревьев. Неожиданно молния ударила в него, после чего мужчина и женщина упали.
«Женщина не могла подняться, не чувствовала ног. С мужчиной та же история, но он смог сесть полулёжа, но та же ситуация с ногам и жжение в груди», — приводит рассказ свидетелей «Подъем».
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Петербурге, на пляже Финского залива от удара молнии погиб ребенок.
Происшествия , Видео , Криминал , Погода , РЕН ТВ
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