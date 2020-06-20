Молния ударила в посетителей парка «Коломенское»

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Молния ударила в людей в московском парке «Коломенское». Инцидент произошел у домика Петра I, сообщает РЕН ТВ.

Известно, что пострадали 45-летний Леонид П. и его 44-летняя спутница. Они экстренно госпитализированы.

Видео с места происшествия появилось в соцсетях. Видно, что пострадавшие лежат на земле, они живы и находятся в сознании. Прохожие пытаются оказать им первую помощь.

Очевидица инцидента сообщила, что пара шла под зонтом вблизи деревьев. Неожиданно молния ударила в него, после чего мужчина и женщина упали.

«Женщина не могла подняться, не чувствовала ног. С мужчиной та же история, но он смог сесть полулёжа, но та же ситуация с ногам и жжение в груди», — приводит рассказ свидетелей «Подъем».