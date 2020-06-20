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Молния ударила в посетителей парка «Коломенское» 

News.ru и ещё 1 51 минуту назад
Мужчина и женщина пострадали после удара молнии в московском парке «Коломенское», передаёт РЕН ТВ.
Очевидица рассказала, что пара попыталась укрыться от ливня под деревьями. Молния ударила рядом с гуляющими москвичами — оба упали, а женщина потеряла сознание.
По информации телеканала, инцидент произошёл у домика Петра Первого в «Коломенском». Пострадавших 45-летнего мужчину и 44-летнюю женщину госпитализировали.
Как писал NEWS.ru, 20 июня уровень погодной опасности в Москве подняли до «оранжевого». Сильнейшие ливни затопили участки улиц в разных районах столицы, в том числе парализовав движение по Варшавскому шоссе в обоих направлениях.
По прогнозу синоптиков, дожди разной интенсивности продолжатся до ночи на 21 июня.
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Происшествия , Видео , Криминал , Погода , РЕН ТВ
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