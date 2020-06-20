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Экс-коллеги по партии описали забетонировавшую сына женщину: у человека что-то творилось с головой. Ранее в городе нашли забетонированное в подвале тело 12-летнего чемпиона по тхэквондо.

В начале СМИ сообщали, что у Галины Морозовой , матери ребёнка, пропал сын. По данным Следственного комитета, 6 марта семейная пара обратилась в правоохранительные органы , что их сын 4 марта ушел в школу и больше не вернулся.

Морозова также писала об этом в соцсетях. По версии следствия, именно она убила своего ребёнка. Как сообщают СМИ, женщина во время ссоры ударила мальчика по голове гантелей. Галина Морозова в прошлом была членом астраханского отделения «Справедливой России»

Председатель совета астраханского отделения партии Олег Шеин заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что женщина долгое время находилась в состоянии стресса. Он звонил Морозовой, когда та сообщила о пропаже мальчика.

«У человека что-то творилось с головой довольно долго. Я бы не сказал, что она вспыльчивая. Она человек, который внутри себя что-то держал, а потом это неожиданно проявлялось. Это не было в режиме какой-то там спонтанной вспышки, как бывает у холериков. Это было в режиме, когда у человека что-то внутри происходит в голове. В чём причина этого стресса, и как он проявлялся, и как он дальше уже развивал тему во всё остальное, здесь мне трудно судить, потому что понятно, когда человек с вами вступает в очень резкую ссору. У меня тоже вызвало большой шок то, как человек камуфлировался. Она же этой весной публично через соцсети рассказывала, что пропал ребёнок, мальчик, большая трагедия. Мы все, конечно, очень переживали за это. Огромная масса людей высказывала свои симпатии в комментариях. Я ей, невзирая на всю эту склоку, тоже позвонил, выразил слова поддержки».

По словам Шеина, Морозова ушла из партии в прошлом году. Это произошло из-за отказа однопартийцев поддержать женщину в выдвижении на пост губернатора.

«Галина Морозова разорвала публично со «Справедливой Россией» год назад. Мы восприняли ситуацию как то, что у Галины Владимировны происходит очень серьёзный нервный срыв и нервный стресс, потому что без какой-то серьёзной мотивации она бросилась с резкой критикой в отношении меня, наших товарищей. Год назад такая история возникла. Последнее время писали в соцсетях, что она примкнула к движению Платошкина, не знаю кто это такие. У неё неизвестно с чего возникла идея выдвижения в губернаторы. Парторганизация её не поддержала и дальше пошло-поехало. Мне кажется, это было скорее, как неким катализатором. Я думаю, что это послужило неким пусковым крючком. Что там, у человека творилось внутри головы — очень трудный вопрос».