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«Что-то творилось с головой»: знакомые о подозреваемой в убийстве сына 

Майк Габриелян 35 минут назад
«Что-то творилось с головой»: подробности трагедии
Фото: соцсети
Галина Морозова, подозреваемая в убийстве сына гантелей и замуровывании его тела, хотела стать астраханским губернатором.
Председатель совета астраханского отделения «Справедливой России» Олег Шеин рассказал, что женщина состояла в партии, но покинула её. По его словам, она хотела выдвигаться на пост губернатора. Но однопартийцы отказались поддержать её кандидатуру, передает «Говорит Москва».
«У неё неизвестно с чего возникла идея выдвижения в губернаторы. Парторганизация её не поддержала и дальше пошло-поехало. Мне кажется, это было скорее, как неким катализатором. Я думаю, что это послужило неким пусковым крючком», — сказал Шеин.
По его словам, Галина Морозова публично порвала со «Справедливой Россией» год назад. Она начала резко критиковать коллег по партии. Там решили, что у неё очень серьёзный нервный срыв и стресс.
Весной Морозова сообщила в соцсетях о пропаже 12-летнего сына. Все переживали из-за этого. Огромная масса людей высказывала поддержку.
Шеин тоже позвонил ей, невзирая на партийные разногласия. Сейчас он удивляется, как женщина могла так долго притворяться.
«У человека что-то творилось с головой довольно долго. Я бы не сказал, что она вспыльчивая. Она человек, который внутри себя что-то держал, а потом это неожиданно проявлялось. Это не было в режиме какой-то там спонтанной вспышки, как бывает у холериков. Это было в режиме, когда у человека что-то внутри происходит в голове», — заявил политик.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Астраханской области мать замуровала в бетоне 12-летнего сына. Полиции она сказала, что он ушел в школу и не вернулся. Позднее залитое бетоном тело ребенка нашли под полом дома. Подозреваемая задержана.
По версии следствия, мальчик ушел из дома 4 марта и вернулся утром. Матери не понравилось его поведение, началась ссора. Во время конфликта женщина ударила ребенка гантелей. От травмы он скончался на месте. Тогда женщина решила замести следы и забетонировала труп.
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Происшествия , Галина Морозова , Олег Шеин , Справедливая Россия , Москва
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