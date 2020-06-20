«Что-то творилось с головой»: подробности трагедии

Галина Морозова , подозреваемая в убийстве сына гантелей и замуровывании его тела, хотела стать астраханским губернатором.

«У неё неизвестно с чего возникла идея выдвижения в губернаторы. Парторганизация её не поддержала и дальше пошло-поехало. Мне кажется, это было скорее, как неким катализатором. Я думаю, что это послужило неким пусковым крючком», — сказал Шеин.

По его словам, Галина Морозова публично порвала со «Справедливой Россией» год назад. Она начала резко критиковать коллег по партии. Там решили, что у неё очень серьёзный нервный срыв и стресс.

Весной Морозова сообщила в соцсетях о пропаже 12-летнего сына. Все переживали из-за этого. Огромная масса людей высказывала поддержку.

Шеин тоже позвонил ей, невзирая на партийные разногласия. Сейчас он удивляется, как женщина могла так долго притворяться.

«У человека что-то творилось с головой довольно долго. Я бы не сказал, что она вспыльчивая. Она человек, который внутри себя что-то держал, а потом это неожиданно проявлялось. Это не было в режиме какой-то там спонтанной вспышки, как бывает у холериков. Это было в режиме, когда у человека что-то внутри происходит в голове», — заявил политик.

Ранее «Рамблер» сообщал, что в Астраханской области мать замуровала в бетоне 12-летнего сына. Полиции она сказала, что он ушел в школу и не вернулся. Позднее залитое бетоном тело ребенка нашли под полом дома. Подозреваемая задержана.

По версии следствия, мальчик ушел из дома 4 марта и вернулся утром. Матери не понравилось его поведение, началась ссора. Во время конфликта женщина ударила ребенка гантелей. От травмы он скончался на месте. Тогда женщина решила замести следы и забетонировала труп.