Семья Захарова ответила на претензии защиты Ефремова

Так он прокомментировал слова адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, который заявил РИА Новости, что в семье погибшего "идет внутренняя борьба за компенсацию" и за то, чтобы всех родственников "признали потерпевшими".

"Наверное, господину Пашаеву так хочется видеть и говорить, что семья хочет "заработать". Если люди отказались, это не значит, что они торгуются. Люди просто не хотят брать деньги от Ефремова".

Добровинский отметил, что от компенсаций уже отказались трое родственников Захарова — его вдова, ее сын и брат погибшего. Адвокат также не исключил, что семья предъявит актеру гражданский иск.

ДТП с участием Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице.

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Артиста поместили под домашний арест. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Сторона Ефремова предлагала Захаровым компенсацию, а сам артист извинился перед его родственниками. Адвокат пострадавшей стороны заявил, что семья погибшего не приняла извинения актера и отказалась от материальной помощи.