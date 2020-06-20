Семья Захарова ответила на претензии защиты Ефремова

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Адвокат семьи погибшего в ДТП ответил на претензии защиты Ефремова 

РИА Новости и ещё 9 1 час назад
Родственники Сергея Захарова не хотят "заработать" на его гибели в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщил РБК адвокат семьи Захаровых Александр Добровинский.
Так он прокомментировал слова адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, который заявил РИА Новости, что в семье погибшего "идет внутренняя борьба за компенсацию" и за то, чтобы всех родственников "признали потерпевшими".
"Наверное, господину Пашаеву так хочется видеть и говорить, что семья хочет "заработать". Если люди отказались, это не значит, что они торгуются. Люди просто не хотят брать деньги от Ефремова".
Добровинский отметил, что от компенсаций уже отказались трое родственников Захарова — его вдова, ее сын и брат погибшего. Адвокат также не исключил, что семья предъявит актеру гражданский иск.
«Семья Захарова хочет заработать»: адвокат Ефремова
ДТП с участием Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Артиста поместили под домашний арест. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.
Сторона Ефремова предлагала Захаровым компенсацию, а сам артист извинился перед его родственниками. Адвокат пострадавшей стороны заявил, что семья погибшего не приняла извинения актера и отказалась от материальной помощи.
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Комментарии 8
Происшествия , Видео , Общество , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , РИА Новости , РБК
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