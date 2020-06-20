Жестокое убийство ребенка потрясло российский город 

В Астраханской области мать замуровала в бетоне труп 12-летнего сына. Следствие подозревает, что она убила ребенка гантелей во время ссоры и решила спрятать тело. Об инциденте сообщает астраханское управление СКР.
В марте 2020 года 56-летняя мать и ее супруг сообщили правоохранителям, что 12-летний сын ушел в школу и не вернулся. Поиски продолжались некоторое время, затем оперативники и следователи поняли, что их пытаются направить по ложному следу.
Семья потерпевшего путала следствие, заявляя, что мальчика неоднократно видели около дома. Также родители опознавали его на камерах видеонаблюдения в различных местах города, пытаясь доказать, что он еще жив.
«19 июня 2020 года залитое бетоном тело ребенка обнаружено под полом дома, который принадлежит его старшему брату», — говорится в сообщении СКР.
По версии следствия, мальчик ушел из дома 4 марта и вернулся утром. Матери не понравилось его поведение, началась ссора. Во время конфликта женщина ударила ребенка гантелей. От травмы он скончался на месте.
Подозреваемая задержана.
Ранее «Рамблер» сообщал, что не выдержавшая побоев и оскорблений мать убила своего сына в Глазове.