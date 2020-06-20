Жестокое убийство ребенка потрясло российский город 

Астраханской области мать замуровала в бетоне труп 12-летнего сына. Следствие подозревает, что она убила ребенка гантелей во время ссоры и решила спрятать тело. Об инциденте сообщает астраханское управление СКР

В марте 2020 года 56-летняя мать и ее супруг сообщили правоохранителям, что 12-летний сын ушел в школу и не вернулся. Поиски продолжались некоторое время, затем оперативники и следователи поняли, что их пытаются направить по ложному следу.

Семья потерпевшего путала следствие, заявляя, что мальчика неоднократно видели около дома. Также родители опознавали его на камерах видеонаблюдения в различных местах города, пытаясь доказать, что он еще жив.

«19 июня 2020 года залитое бетоном тело ребенка обнаружено под полом дома, который принадлежит его старшему брату», — говорится в сообщении СКР.

По версии следствия, мальчик ушел из дома 4 марта и вернулся утром. Матери не понравилось его поведение, началась ссора. Во время конфликта женщина ударила ребенка гантелей. От травмы он скончался на месте.

Подозреваемая задержана.