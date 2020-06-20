Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Астраханью нашли замурованное в бетоне тело ребенка 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 46 минут назад
Жестокое убийство ребенка потрясло российский город
Фото: РИА Новости
В Астраханской области задержали женщину, подозреваемую в убийстве собственного 12-летнего сына, тело ребенка нашли в бетоне под полом дома, сообщает региональный СУ СК.
В марте 2020 года семейная пара сообщила правоохранителям, что их 12-летний сын ушел в школу и не вернулся, было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», сообщается на сайте ведомства.
«В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при тесном взаимодействии следственного управления СК России по Астраханской области с коллегами из регионального УМВД 19 июня 2020 года залитое бетоном тело ребенка обнаружено под полом дома, который принадлежит его старшему брату», — пояснили в СК.
По версии следствия, ребенок ушел из дома 4 марта и вернулся домой под утро следующего дня. В ходе ссоры 56-летняя мать ударила мальчика гантелей, тот умер на месте.
Семья потерпевшего пыталась запутать следователей, сообщая, что ребенка якобы видели около дома. Также родственники с точностью опознавали его на камерах видеонаблюдения, чтобы придать видимость тому, что он еще жив.
Мать ребенка задержали, решается вопрос о заключении ее под стражу.
В мае в Краснодарском крае годовалый мальчик умер от побоев, следствие обвинило в нанесении травм мать ребенка и ее сожителя.
Видео дня. Как сдавать ЕГЭ 2020
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Ефремова признали вменяемым Ефремова признали вменяемым Адвокат ответил на слова «собутыльника» Ефремова об обстоятельствах аварии Адвокат ответил на слова «собутыльника» Ефремова об обстоятельствах аварии У стрелявшего в сотрудников ДПС мужчины нашли экстремистские материалы У стрелявшего в сотрудников ДПС мужчины нашли экстремистские материалы
Комментарии 11
Происшествия , Криминал , СКР , МВД , Астраханская Область , Астрахань
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Развеяны мифы о разработке автомата Калашникова
Развеяны мифы о разработке автомата Калашникова
Судимый актер предрек смерть Ефремова в тюрьме
Судимый актер предрек смерть Ефремова в тюрьме
Чеченцы устроили разборки из-за гуляющих в Москве с грузином чеченок
Чеченцы устроили разборки из-за гуляющих в Москве с грузином чеченок
Москва попросила Минск объясниться за «кукловодов»
Москва попросила Минск объясниться за «кукловодов»
Видео
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
00:32
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
01:36
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
Медведь прогулялся по территории отеля и попал на видео
00:45
Медведь прогулялся по территории отеля и попал на видео
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
03:44
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
00:54
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
Происшествия В мире
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
Армия Ближний Восток
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
00:35
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
Армия
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
00:45
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
Армия Ближний Восток
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
00:50
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
Армия
Поклонская объявила конкурс на лучший «Няш-Мяш»
00:31
Поклонская объявила конкурс на лучший «Няш-Мяш»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение