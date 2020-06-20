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В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка
Фото: ТАСС
Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату. По подозрению в убийстве задержана мать ребенка, сообщили ТАСС в пресс-службе управления СК России по Астраханской области в субботу.
12-летний подросток ушел из дома и пропал 4 марта 2020 года, через два дня родители заявили о его исчезновении в полицию.
"19 июня 2020 года залитое бетоном тело ребенка обнаружено под полом дома, который принадлежит его старшему брату", — говорится в сообщении.
По версии следствия, ребенок ушел из дома 4 марта и вернулся под утро следующего дня. Во время ссоры мать ударила сына гантелей, от полученного повреждения ребенок умер на месте. Чтобы избежать наказания, семья пыталась запутать следствие и обратилась в полицию, заявив об исчезновении ребенка.
"Семья потерпевшего пыталась запутать следствие, доводя информацию о том, что мальчика неоднократно видели около дома. Также они с точностью опознавали его на камерах видеонаблюдения в различных частях города, пытаясь создать видимость того, что он еще жив", — сообщили ТАСС в пресс-службе.
Мать ребенка, как уточнили в управлении СК по региону, задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.
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Происшествия , Криминал , СКР , ИТАР-ТАСС , Астраханская Область , Астрахань
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